محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
يلتقي الزمالك أمام طنطا في تمام الثامنة مساءً، ضمن الأسبوع التاسع والعشرون، والمقررة على ستاد القاهرة الدولي.
وتنقل المباراة عبر قناة ON Time Sports 1 HD، من تعليق حاتم بطيشة.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، فيما يحل طنطا في المركز الأخير برصيد 18 نقطة.
كما تقام اليوم 5 مباريات في دور الـ32 لكأس كاراباو، بينهم مباراة لويست بروميتش الإنجليزي، حيث من المقرر أن تشهد ظهور أحمد حجازي للمرة الأولى هذا الموسم.
ليتون أورينت - توتنهام هوتسبر 7 مساءً
نيوبورت كاونتى - واتفورد 8 مساءً
ويست بروميتش - برينتفورد 8 مساءً.
وست هام يونايتد- هال سيتي 8:30 مساءً
لوتون تاون - مانشستر يونايتد 9:15 مساءً.
كما يحل باوك اليوناني والذي يضم بين صفوفه عمرو وردة، ضيفا على كراسنودار الروسي، في تمام التاسعة مساءً، والتي تنقل عبر قناة beIN Sports HD 5.
كانت هذه تفاصيل خبر بالمواعيد والقنوات الناقلة.. الزمالك في مواجهة طنطا.. والظهور الأول لحجازي بالكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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