بالمواعيد والقنوات الناقلة.. الزمالك في مواجهة طنطا.. والظهور الأول لحجازي بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يلتقي الزمالك أمام طنطا في تمام الثامنة مساءً، ضمن الأسبوع التاسع والعشرون، والمقررة على ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل المباراة عبر قناة ON Time Sports 1 HD، من تعليق حاتم بطيشة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، فيما يحل طنطا في المركز الأخير برصيد 18 نقطة.

كما تقام اليوم 5 مباريات في دور الـ32 لكأس كاراباو، بينهم مباراة لويست بروميتش الإنجليزي، حيث من المقرر أن تشهد ظهور أحمد حجازي للمرة الأولى هذا الموسم.

ليتون أورينت - توتنهام هوتسبر 7 مساءً

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نيوبورت كاونتى - واتفورد 8 مساءً

ويست بروميتش - برينتفورد 8 مساءً.

وست هام يونايتد- هال سيتي 8:30 مساءً

لوتون تاون - مانشستر يونايتد 9:15 مساءً.

كما يحل باوك اليوناني والذي يضم بين صفوفه عمرو وردة، ضيفا على كراسنودار الروسي، في تمام التاسعة مساءً، والتي تنقل عبر قناة beIN Sports HD 5.