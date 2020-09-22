اتحاد الكرة: الإعلان الرسمي عن قميص منتخب مصر يوم 5 أكتوبر

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن الإعلان الرسمي عن قميص منتخب مصر الجديد، سيكون يوم 5 أكتوبر المقبل، بناءً على الاتفاق الذي تم بين اتحاد الكرة وراعي الملابس.

قال مسئولو اتحاد الكرة، إن شركة بوما راعي ملاعب المنتخب الوطني،

سيعلن الطاقم الجديد لمنتخب مصر ضمن 17 منتخبًا على مستوى العالم.

ولفت إلى أن 6 منتخبات مصرية في مختلف المراحل السنية سترتدى القميص الجديد للفراعنة.

كشف مسئولو اتحاد الكرة حقيقة قميص منتخب مصر "الاحتياطي"، الذي تم تسريبه صباح اليوم الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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أكد مسئولو الجبلاية، أن القميص الأبيض المُسرب، هو بالفعل قميص منتخب مصر الاحتياطي المقرر استلامه خلال الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة سيتسلم من شركة بوما، راعي ملاعب المنتخبات، الزي الجديد للفراعنة الشهر المقبل.