اتحاد الكرة يكشف حقيقة قميص منتخب مصر المُسرب

كشف مسئولو اتحاد الكرة حقيقة قميص منتخب مصر "الاحتياطي"، الذي تم تسريبه صباح اليوم الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي. الاجتماعي. قال مسئولو اتحاد الكرة، إن القميص الأبيض المُسرب، هو بالفعل قميص منتخب مصر الاحتياطي المقرر استلامه خلال الأيام المقبلة. منتخب مصر الاحتياطي المقرر استلامه خلال الأيام المقبلة. جدير بالذكر أن اتحاد الكرة سيتسلم من شركة بوما، راعي ملاعب المنتخبات، الزي الجديد للفراعنة الشهر المقبل. Advertisements

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