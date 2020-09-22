شاهد .. فيدال يوقع عقود انضمامه رسميًا لصفوف إنتر ميلان الإيطالي

وقع أرتورو فيدال لاعب برشلونة السابق، عقود انضمامه رسميًا مع نادي إنتر ميلان الإيطالي، ليكون صفقة جديدة للفريق الإيطالي ضمن الانتقالات الصيفية الحالية.
أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، رسميًا، تعاقده مع أرتورو فيداللاعب برشلونة السابق، لمدة موسمين مع وجود بند في العقد يسمح بالتمديد لموسم ثالث.
ورحل فيدال عن برشلونة بناءً على رغبة كومان المدير الفني الجديدللفريق الإسباني، وطلب أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان التعاقد معه، خصوصًا أنه سبق ودربه في صفوف اليوفنتوس، واجتاز اللاعب الكشف الطبي، أمس الإثنين.
لعب فيدال - 33 عامًا - لصفوف برشلونة لمدة موسمين سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 10 أهداف في 96 مباراة.
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