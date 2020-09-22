محمد نور مساعدًا لوزير الشباب والرياضة للتطوير الاستثماري والمشروعات

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرار تعيين محمد نور سالم مساعدًا للوزير للتطوير الاستثماري والمشروعات.

ويعد اللواء محمد نور أحد قيادات وزارة الشباب والرياضة، شغل العديد من المناصب من مدير عام العلاقات العامة والإعلام ، ووكيل وزارة لعدد من قطاعات مكتب الوزير، التنمية

يأتي قرار وزير الشباب والرياضة ضمن حزمة قرارت أخيرة داخل وزارة الشباب والرياضة بغرض تنظيم العمل وتطوير أداء مختلف قطاعات الوزارة.

شغل العديد من المناصب من مدير عام العلاقات العامة والإعلام ، ووكيل وزارة لعدد من قطاعات مكتب الوزير، التنمية الرياضية ، الاستثمار الرياضي، الأداء الرياضي، ثم مديرًا تنفيذيًا للمجلس القومي للرياضة.يأتي قرار وزير الشباب والرياضة ضمن حزمة قرارت أخيرة داخل وزارة الشباب والرياضة بغرض تنظيم العمل وتطوير أداء مختلف قطاعات الوزارة.

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