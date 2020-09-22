إلغاء مران أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ألغي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مرانه اليوم الثلاثاء، حتي تظهر نتائج اختبارات الكشف عما إذا كان هناك مصابين بفيروس كورونا بين صفوف الفريق.
وذكر بعض المسؤولين فى أتلتيكو، أن بعد وصول اللاعبين إلى المدينةالرياضية واندا ميتروبوليتانو، خرجوا بعد دقائق من مركز التدريب، بعد إبلاغهم بإلغاء الجلسة الأولى من المران لإجراءات احترازية، وأن الفريق في انتظار نتائج اختبارات الكشف عن الفيروس.
وينتظر المدرب دييجو سيميوني نتائج الفحوصات التى خضع لها تمهيداً لإنضمامه إلى الفريق.
سيخضع الفريق إلى مران مساء اليوم الثلاثاء، استعداداً لخوض أول مباراة له بالدوري في الموسم الجديد والتي من المقرر لها أن تقام يوم الأحد القادم، فى تمام الساعة الرابعة عصراً.
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