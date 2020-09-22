تطورات غش لويس سواريز.. المدعي العام في بروجيا يصدر بيانًا رسميًا

نشرت صحيفة "توتو ميركاتو ويب" الإيطالية، بيانًا رسميًا أصدره المدعي العام في بروجيا، بعد التحقيق مع لويس سواريز، مهاجم برشلونة السابق، في واقعة "غش" قام بها أثناء اختبارات حصوله على

الجنسية الإيطالية.

جاء البيان كالتالي:

"خضع لويس ألبيرتو سواريز دياز، لاعب كرة القدم الأوروجوياني، لاختبار اللغة يوم 17 سبتمبر الماضي، واتضح لنا أنه تم

الاتفاق عليها مسبقًا بين اللاعب والممتحن على أسئلة الاختبار والمواضيع كافة التي تم مناقشتها، بجانب وضع درجات اللاعب قبل الخضوع للاختبار من الأساس".

أضاف البيان: "صادرت الشرطة الوثائق في مكاتب الجامعة، اليوم الثلاثاء، للتأكد من صحة الواقعة، والاطلاع على حيثيات الجريمة".