نشرت صحيفة "توتو ميركاتو ويب" الإيطالية، بيانًا رسميًا أصدره المدعي العام في بروجيا، بعد التحقيق مع لويس سواريز، مهاجم برشلونة السابق، في واقعة "غش" قام بها أثناء اختبارات حصوله علىالجنسية الإيطالية.
جاء البيان كالتالي:
"خضع لويس ألبيرتو سواريز دياز، لاعب كرة القدم الأوروجوياني، لاختبار اللغة يوم 17 سبتمبر الماضي، واتضح لنا أنه تمالاتفاق عليها مسبقًا بين اللاعب والممتحن على أسئلة الاختبار والمواضيع كافة التي تم مناقشتها، بجانب وضع درجات اللاعب قبل الخضوع للاختبار من الأساس".
أضاف البيان: "صادرت الشرطة الوثائق في مكاتب الجامعة، اليوم الثلاثاء، للتأكد من صحة الواقعة، والاطلاع على حيثيات الجريمة".
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات غش لويس سواريز.. المدعي العام في بروجيا يصدر بيانًا رسميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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