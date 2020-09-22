رسميًا.. برشلونة يعلن رحيل مدافعه إلى فياريال

أعلن نادي برشلونة الإسبانى، صباح اليوم الثلاثاء، رحيل مدافعه الشاب خورخي كوكينا إلى فياريـال، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتمت صفقة انتقال كوكينا إلى فياريـال مقابل 2.5 مليون يورو، راحلًا

عن برشلونة، إضافة إلى 4 ملايين أخرى كمتغيرات.

واتفق الناديان على وضع بند في عقد اللاعب، ينص على إمكان برشلونة بإعادة شراء اللاعب

مرة أخرى مستقبلًا، وحصولهم على 20% كنسبة في حال انتقال اللاعب من فياريـال إلى أي نادي أخر.

لم يشارك المدافع الشاب مع الفريق الأول لبرشلونة من قبل، ولكنه شارك مع فريق الشباب بالنادي في 68 مباراة، وقدم أداءً جيدًا معهم.