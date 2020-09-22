" الشباب والرياضة " تقيم حفل ختام " تحدي الشباب 2020" الخميس المقبل

تقيم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي حفل ختام مبادرة " تحدي الشباب 2020" والتي أطلقتها شهر يناير الماضي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة بلان الدولية، وذلك يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر الجاري في تمام العاشرة والنصف صباحاً، بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

ويتم خلال الحفل تكريم الفرق الخامسة الفائزة في التصفيات قبل النهائية من المبادرة، بحضور وزير الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، السيد جيرمي هوبنكز

مسئول منظمة اليونيسيف بمصر، السيدة راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، السيد مدثر صديقي مدير هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت .وتتضمن فعاليات الحفل عرض فيديو الفرق الفائزة المتأهلين للمرحلة القابلة وهم ( هاندي – بيور – ترس – كيان مبدع – جلوري ) وتختتم الفعاليات بفتح حوار ومناقشات مع الشباب الفائز من المشرعات الفائزة ، يعقبه توزيع الشهادات .يذكر ان المبادرة تم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب في عشرة محافظات هي القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، كفر الشيخ، الغربية من خلال تنفيذ عدد من ورش تدريب مدربين من برنامج مشواري وبرنامج القيادات الشبابية بالإضافة الي تنفيذ 11معسكر وتم تصعيد خمس فرق من الـ10 محافظات المستهدفة ويحصل كل فريق على 16 ألف جنيه تتحملها الجهات المشاركة، على أن يتم متابعة الفرق الفائزة لترشيح وتصعيد فريقين للمشاركة علي المستوي العالمي في المسابقة العالمية "تحدى الشباب" في إطار مبادرة جيل منطلق العالمية وستحصل هذه الفرق علي تمويل إضافي لحاضنة ريادة الاعمال .