رسميًا | الإنتر يعلن ضم أرتورو فيدال من برشلونة مقابل مبلغ زهيد

أصبح توقيع الدولي التشيلي أرتورو فيدال لنادي الإنتر الإيطالي رسميًا الآن، بعد عدة أسابيع من الشائعات والتأويلات.

ووصل فيدال إلى المدينة الإيطالية ميلانو يوم الأحد الماضي لإتمام الاتفاق على كافة اجراءات انتقاله إلى الإنتر، ليعلن برشلونة اليوم الثلاثاء عن نجاح الصفقة التي سيدفع فيها الإيطاليون مليون يورو فقط على شكل متغيرات.

وستمكن الصفقة نادي برشلونة من توفير رقمًا سنويًا مرتفعًا للغاية بعد أن تخلى اللاعب عن سنة متبقية في العقد الذي يربطه بالنادي وسيتم من خلال ذلك تخفيض سلم رواتب برشلونة بشكل كبير.

وقبل أن يعلن رحيله إلى الإنتر بشكل رسمي، أرسل أرتورو فيدال، من العاصمة اللومباردية رسالة وداع يوم الأحد إلى جماهيره وزملائه في نادي برشلونة وهو النادي الذي وصل إليه قبل عامين قادماً من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 18 مليون يورو.

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وكتب التشيلي الرسالة الوداعية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وقال فيها : “اليوم أود أن أودع الجميع في برشلونة، بعد أن عشت عامين رائعين في هذا النادي الرائع. أنا فخور جدًا بارتدائي هذا القميص ولعبي جنبًا إلى جنب مع لاعبين رائعين وأشخاص جيدين جدًا”.

وأضاف :” أود أن أشكر عائلتي وزملائي والمدربين والأطباء والموظفين وجميع المشجعين الرائعين الذين أظهروا لي دائمًا الكثير من المودة”.

وختم بالقول : “اليوم أبدأ مرحلة جديدة في حياتي لكن برشلونة ستكون دائمًا في قلبي. نراكم قريبا ، ودائما Visca Barça! “.

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