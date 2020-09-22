وكيل جاريث بيل: معاملة جماهير ريال مدريد كانت مُخزية

وصف جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب الويلزي جاريث بيل العائد إلى توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد من ريال مدريد، معاملة جماهير النادي الإسباني تجاه موكله بالـ”مخزية” معتبراً ان بطل إسبانيا لم يعمل على تحسين الأمور.

وعاد بيل (31 عامًا) الأسبوع الفائت إلى توتنهام الذي غادره عام 2013 الى نادي العاصمة الإسبانية بصفقة قياسية عالمية حينها بلغت 85 مليون جنيه استرليتي (109 ملايين دولار).

وحقق الجناح الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد عام 2022، لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات ولقب الدوري المحلي مرتين في مدريد.

كما يتصدر قائمة الهدافين البريطانيين في “لا ليجا” عبر التاريخ مع 80 هدفًا في 171 مباراة.

إلا أنه لم يجد مكانًا له في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي عاد لولاية ثانية في العاصمة الإسبانية في مارس 2019 وحاول التخلي عنه مطلع الموسم الماضي إلى أحد أندية الدوري الصيني، لكن الصفقة الغيت في اللحظة الأخيرة.

ولم يخض بيل مع ريال مدريد سوى مباراة واحدة بعد إستئناف الدوري المحلي في يونيو الماضي إثر توقف قرابة ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وتعرض لصافرات الإستهجان من جماهير ملعب “سانتياجو برنابيو“.

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وأعتبر وكيله ان الدولي الويلزي لم يعامل بالإحترام الذي يستحقه، إذ قال في حديث مع هيئة الأذاعة البريطانية “بي بي سي” إنه “في رأيي، لم يُعامل بالطريقة الصحيحة مع شخص قدم الكثير لنادٍ عظيم”.

وتابع “أعتقد أن الأمور سارت على نحو خاطئ. من الصعب القول ما كانت المشكلة تحديداً ولكن أعتقد أنه بالنسبة لشخص حقق كل ما حققه مع ناد لسبع سنوات، كان يجب أن يحظى بمعاملة أفضل”.

وأضاف “لا أريد أن ألوم أحداً أو الدخول في التفاصيل. أعتقد أن معاملة الجماهير كانت مخزية والنادي لم يساعد. هذا كُل ما أريد قوله”.

ويأمل بارنيت أن تشكل عودة بيل إلى النادي اللندني سببًا له ليحب كرة القدم من جديد ما إن يعود إلى المنافسات حين يصبح جاهزاً بدنيًا، حيث من المتوقع عودته الشهر المقبل.

ورغم أنه انضم لموسم واحد على سبيل الإعارة، إلا ان بارنيت يأمل في أن يبقى موكله في العاصمة الإنجليزية لفترة أطول.

وأردف “أمل أن مسألة (العودة إلى ريال مدريد) لن تحصل. سيحقق النجاحات في توتنهام وسيرغب في البقاء وسيكون من السهل القيام بباقي الامور”.