رياضة | ليفربول يرفض رحيل نجمه إلى وولفرهامبتون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يرفض رحيل نجمه إلى وولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي رفض رحيل أحد نجومه في مركز خط الوسط في فترة الانتقالات الصيفية الحالية على الرغم من التعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا نجم وسط بايرن ميونخ الألماني.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن مسئولي ليفربول صمموا عدم بيع أليكس أوكسليد تشامبرلين على الرغم من ارتباطه بالانتقال إلى صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشامبرلين متبقى في عقده مع الحمر 3 سنوات والنادي الإنجليزي لن يسمح له بالرحيل، حيث يراه لاعبًا مهمًا داخل صفوف الفريق الأحمر.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تشامبرلين كان أفضل لاعب خط وسط في ليفربول في الموسم الماضي على الرغم من عدم مشاركته كأساسي بعدما سجل 8 أهداف مما يجعله خيارًا مختلفًا في خط الوسط.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن تشامبرلين غاب عن افتتاح الموسم الحالي بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال فترة الاستعداد للموسم الحالي.