رياضة | لا تراجع.. فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لا تراجع.. فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم عن موقف صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي من البقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عن الفريق.

وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب خارج حسابات رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للفريق تمامًا مما يجعله يقترب من الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وأعطي فايلر الضوء الأخضر لإدارة النادي الأهلي فى تسويق صالح جمعة خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن النادى الأهلى يستعد لمواجهة أف سي مصر يوم الأربعاء القادم ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما حسم المارد الأحمر بطولة الدوري للمرة ال 42 فى تاريخه.