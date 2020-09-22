رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة فى البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة فى البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره برايتون يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب برايتون الدولي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد قد خسر بنتيجة 3 / 1 فى الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز أمام نظيره نادي كريستال بالاس.