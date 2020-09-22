شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام سواريز بالغش بسبب اختبار الحصول على الجنسية الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أزمة جديد تلوح في الأفق تخص لويس سواريز، لاعب فريق برشلونة الإسباني، بخصوص أمر حصوله على الجنسية الإيطالية وخضوعه للاختبار حول هذا الأمر.

وقالت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية إن الدرجة التي عليها سواريز في الاختبار الخاص باللغة الإيطالية، كان متفقًا عليها قبل الاختبار، حيث وصفت الصحيفة الأمر بأنه عملية احتيال، وأن الأسئلة التي خضع لها الاعب كان متفقًا عليها مسبقًا.

من جانبه، أمر المدعي العام في مدينة بيروجينا الإيطالية بفتح تحقيق بشأن الاختبار الذي أجراه سواريز، وذلك من أجل معرفة هل بالفعل كان يعلم سواريز الأسئلة قبل إجراء الاختبار أم لا.

يأتي ذلك في ظل الأخبار التي تم تداولها مؤخراً حول إمكانية رحيل سواريز لفريق أتليتكو مدريد الإسباني وانتهاء صفحة بقائه في برشلونة، خاصة بعدما أخبره المدير الفني الهولندي رونالد كومان أنه خارج حساباته هذا الموسم.