شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بين سيدات الأهلي والصيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم المباراة النهائية بكأس مصر بين فريق سيدات طائرة الأهلي ونادي الصيد، والمقرر إقامتها في تمام السادسة مساء في صالة الشرقية للدخان.
كان فريق سيدات طائرة الأهلي قد نجح في التأهل لنهائي كأس مصر بعد الفوز على نادي الجزيرة بنتيجة 3-0، بينما حقق فريق الصيد الفوز على الزمالك 3-1.
يذكر أن فريق سيدات الطائرة بالأهلي نجح في حسم لقب الدوري منذ أيام قليلة، بعد تصدر البطولة برصيد 66 نقطة، دون أي خسارة طوال 22 مباراة.
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