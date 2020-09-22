شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يعلن خضوع موراتا للكشف الطبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن وصول اللاعب ألفارو موراتا إلى مدينة تورينو تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الفريق، هذا الموسم.

وقالت شبكة «سكاي إيطاليا» إن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، حيث من المنتظر أن يدفع يوفنتوس مبلغ 9 ملايين يورو قيمة الإعارة، مع وجود بند يسمح ليوفنتوس بشراء المهاجم الإسباني مقابل 45 مليون يورو حتى يونيو 2021.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أنه يوجد بند في التعاقد بين الجانبين يسمح للفريق الإيطالي بتمديد الإعارة لعام إضافي ينتهي في 2022.

ومن المنتظر أن يخضع «موراتا» للفحص الطبي اليوم، وذلك تمهيدًا لانتقاله رسميًا من أتلتيكو مدريد الإسباني لفريق السيدة العجوز في إيطاليا.

يذكر أن اليوفي اتجه للتعاقد مع موراتا بعد فشله في الحصول على خدمات لويس سواريز من برشلونة، حيث إن اللاعب لم يحصل على جواز سفر إيطالي في الوقت المحدد، وهو ما أفشل الصفقة.

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