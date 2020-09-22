شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محاكمة ناصر الخليفي.. انطلاق الجلسة السادسة أمام الجنائية السويسرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت المحكمة الفيدرالية الجنائية بسويسرا انطلاق الجلسة السادسة لمحاكمة القطري ناصر الخليفي، رئيس قنوات بي إن سبورت، ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في تهم الفساد الموجهة إليه.

وقالت المحكمة، عبر موقعها الرسمي، إن الجلسة بدأت في تمام التاسعة صباحا بتوقيت سويسرا. Advertisements ويحاكم الخليفي بتهمة الفساد وتقديم رشى للفرنسي جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بهدف حصول شبكة بي إن سبورتس على حقوق بث كأس العالم 2026 و2030. وخلال الفترة من الإثنين إلى الجمعة، أقامت المحكمة 5 جلسات لمحاكمة الخليفي وفالكه ورجل الأعمال اليوناني كونستانتينوس نتيريس، المتهم بدفع رشاوى لبث نسخ من المونديال وكأس القارات. ويواجه رئيس نادي سان جيرمان تهمة تحريض فالكه على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدد، وهي التهمة التي تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات، وفقا للقانون السويسري.

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