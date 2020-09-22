شكرا لقرائتكم اليوم.. الأهلي يعسكر استعدادًا لمواجهة نادي مصر فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الثلاثاء، معسكر مغلق استعداداً لمباراة نادي مصر المقرر لها مساء غداً ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى ستشهد بنسبة كبيرة ظهور حسين الشحات لاعب الفريق بعد غياب فترة طويلة بسبب جراحة "الفتاق" التى أجراها يوم 21 يونيو الماضي وإنضم اللاعب لقائمة الفريق في مباراة المقاصة الأخيرة بالدوري لكنه لم يشارك حيث فضّل الجهاز الفني إبعاده على أن يظهر في لقاء الغد لاسيما وأن المدير الفني ينوي الدفاع بعدد كبير من لاعبي الدكة الفترة المقبلة بعد حسم بطولة الدوري رسمياً مؤخراً وتبدو حظوظ محمود عبد المنعم "كهربا" في المشاركة أساسياً كبيرة بعدما ظهر لعدة دقائق في المباريات الثلاثة الأخيرة أمام الاسماعيلي والأتحاد والمقاصة عقب غيابه 10 مباريات للأيقاف على خلفية أحداث مباراة السوبر.

بعيداً عما سبق ، يحصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، وسامى قمصان المدرب المساعد على خمسة أشهر مكافأة الفوز ببطولة الدورى، حسب لائحة جهاز الكرة، فيما يحصل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، على مكافأة شهرين وفقاً للعقد الموقع مع القلعة الحمراء، والذى ينص على حصول المدرب السويسرى وجهازه الأجنبى على مكافأة شهرين حال التتويج ببطولة الدورى ، فيما تنص اللائحة على حصول العناصر الوطنية فى الجهاز الفنى على خمسة أشهر مكافأة، وبذلك يحصل فايلر ومعاونوه الأجانب فى الجهاز الفنى (ديفيد سيزا المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيل مخطط الأحمال) على 440 ألف دولار، ما يقارب 7 ملايين جنيه، حيث يحصل فايلر والثلاثى الأجنبى المعاون له على 220 ألف دولار شهرياً.