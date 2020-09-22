شكرا لقرائتكم ربيعة وريان ومصطفى محمد .. كشف حساب المطلوبين فى الدورى التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية تلقى أكثر من لاعب في الدورى المصرى ، عروضا خارجية ، للانتقال و اللعب في تلك الأندية ، كلٌ حسب العرض الذى تلقاه ناديه ، وكان العدد الأكبر من العروض التركية لهؤلاء اللاعبين مثل رامى ربيعة ، و مصطفى محمد ، و أحمد ياسر ريان ، بالإضافة إلى أن رمضان صبحى قبل انتقاله الى بيراميدز تلقى عرضا من تركيا أيضا .



مصطفى محمد

تلقى مصطفى محمد لاعب الزمالك عرضًا من نادي فنار بخشة التركي للتعاقد مع مصطفي محمد مهاجم الفريق، مقابل 2.5 مليون يورو بالإضافة لـ 5% من إعادة بيعه مستقبلاً، ورفض نادي الزمالك العرض بسبب ارتباط الفريق بمواجهتي الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة التي يسعى الزمالك للتويج بها بعد غياب أكثر من 18 عاما.

وشارك مصطفى محمد مع الزمالك في 24 مباراة ببطولة الدورى ، و9 بدورى الابطال ، و مباراتى السوبر المصرى ، و الكونفدرالية مباراة واحدة ، بالإضافة مباراتين في كاس مصر ، وسجل مع الفريق الأبيض 13 هدفا في مختلف البطولات منها 9 فى الدورى ، و 3 بدورى الابطال وهدف في كاس مصر .

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رامى ربيعة

تلقي رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى عرضاً تركياً خلال الساعات الماضية للرحيل عن النادى بداية من الموسم المقبل، وعرض مسئولو الأهلى الأمر على السويسرى رينيه فايلر، الذى رفض التفريط فى خدمات المدافع الدولي، مؤكداً أنه يعد واحدا من أهم عناصره الأساسية فى الخط الخلفي ، وقد شارك مع الاهلى في 163 مباراة بمختلف البطولات ، و سجل خلالها 11 هدفا



أحمد ياسر ريان

تلقى أحمد ياسر ريان لاعب الأهلى و المعار إلى الجونة عرضا من أحد الأندية التركية ، للانتقال اليها الفترة الحالية ، إلا أن العرض تم رفضه بسبب ظروف انتهاء الدوري المصرى، حيث أن فترات القيد في الدوري التركي سيتم غلقها قبل انتهاء الموسم الجاري من الدوري المصري وهو ما يغلق ملف انتقال المهاجم الدولي إلى الدوري التركي" ، وشارك ريان مع الجونة في 37 مباراة مقسمة الى 36 ببطولة الدورى ، و واحدة بكأس مصر ، و سجل 13 هدفا