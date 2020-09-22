تعرف على أخر تفاصيل تعاقد الزمالك مع المدرب الجديد

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جدة - عمرو شويل اقترب مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور من الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد للفريق خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى رحل لقيادة التعاون السعودى فى وقت سابق دون سابق إنذار واقتربت اللجنة الفنية التى وضعها رئيس النادى من دراسة الأمر بالكامل لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائى بشأن المدير الفنى الذى سيقود القلعة البيضاء الفترة المقبلة

وقد اعتذر البرتغالى فيريرا لأسباب عائلية وأسرية بالإضافة إلى تواجد مساعديه فى العمل ببعض الأندية وهو ما سيصعب عليه الأمر خاصة وأنه لا يعمل بدونهم فى ظل كبر سنه ووصوله إلى 76 عاما ، فى الوقت نفسه رفض مسئولو الزمالك إتمام التعاقد مع مواطنه باتشيكو بسبب مغالاته فى طلباته المادية الأمر الذى أدى فى النهاية لتكون المنافسة بين الثنائى الأرجنتينى كالديرون ومدرب إيطالى وأن كان هناك اهتماما كبيرا بالأول نظرا لخبراته الكبيرة فى المنطقة حيث قاد العديد من الأندية العربية على رأسها الهلال السعودى وحقق العديد من النتائج الجيدة ومن المتوقع حسم الملف خلال الساعات القليلة المقبلة .

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مرتضى منصور يوضح الموقف ويطالب الجماهير بالصبر

أعلن مرتضى منصور الموقف الحالى داخل قلعة ميت عقبة بشأن المدير الفنى الأجنبى الجديد للفريق حيث كشف عن أن المشاورات مستمرة للمفاضلة بين أكثر من مرشح فى اجتماع اللجنة المكلفة باختيار المدير الفنى الجديد حيث أوضح أن الأرجنتينى كالديرون المدير الفنى الأسبق للهلال السعودى ومدرب ايطالى إلى جانب 3 أسماء جديدة مرشحين لقيادة الفريق لاختيار الأفضل من بينهم.

وطالب رئيس الزمالك جماهير النادى بالصبر وعدم الاستعجال فى ملف اختيار المدير الفنى الجديد للفريق من أجل اختيار الأفضل لقيادة أبناء ميت عقبة حيث يرى أن هذا الاختيار سيكون أحد الأسباب التى قد تساهم فى تتويج الفريق هذا الموسم بلقب دورى أبطال إفريقيا.