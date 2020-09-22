شكرا لقرائتكم حسام البدري يستقر على قيادة مصطفى محمد لهجوم المنتخب أمام توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري علي تواجد مصطفي محمد مهاجم نادي الزمالك في معسكر الفراعنة المقبل في شهر نوفمبر في الفترة من ٩ إلي ١٧ نوفمبر ويتخلله مباراتين أمام توجو في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٢ التي تستضيفها الكاميرون.

واستقر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري المدير الفني للفراعنة علي الدفع بمصطفى محمد لقيادة هجوم المنتخب أمام توجو في حالة استمرار تألقه مع الزمالك خلال الفترة المقبلة الي جانب ظهوره بمستوي مميز في معسكر الفراعنة المقرر انطلاقه ٩ نوفمبر المقبل.

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يتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما منتخب كينيا يتقاسم الوصافة مع منتخب مصر برصيد نقطتين بينما يأتي منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة