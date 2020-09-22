شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد ياسر ريان حائر ما بين البحر الأحمر والأهلى وحلم الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحيرة تسيطر على أحمد ياسر ريان لاعب الأهلى المعار إلى صفوف نادى الجونة فى ظل تفكيره ما بين استكمال مشواره فى البحر الأحمر العودة إلى صفوف الأحمر، فضلاً عن مراوغة عروض الاحتراف خاصة أنه حلم أى لاعب.

ولم يتضح موقف أحمد ياسر ريان فى الموسم الجديد مطلقا، حيث إن الأهلى لم يخطر الجونة حتى الأن بأى موقف عن اللاعب من حيث استعادته أو الموافقه على تمديد إعارته للجونة.

تحدث نادر شوقي، وكيل اللاعب أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الجونة، عن موقف اللاعب من العرض التركي، وقال نادر فى تصريحات تليفزيونية: "أحمد ريان لن ينتقل إلى الدوري التركي بسبب ظروف انتهاء الدوري المصرى، فترات القيد في الدوري التركي سيتم غلقها قبل انتهاء الموسم الجاري من الدوري المصري وهو ما يغلق ملف انتقال المهاجم الدولي إلى الدوري التركي".

وكان مسئولو الجونة طلبوا من نظرائهم بالنادى الأهلى تجديد إعارة الثنائى أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار بعد تألق الثنائى مع النادى الساحلى فى الموسم الحالى وأصبحوا أحد الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها المدير الفنى فى تشكيلته الأساسية .

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ويرصد ”الخليج 365” لقطات للاعب أحمد ياسر ريان فى الصور التالية:



