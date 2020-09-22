شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعسكر اليوم استعدادًا لمواجهة نادى مصر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الثلاثاء، معسكرا مغلقا استعدادًا لمباراة نادي مصر المقرر لها مساء غد ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى ستشهد بنسبة كبيرة ظهور حسين الشحات لاعب الفريق بعد غياب فترة طويلة بسبب جراحة "الفتاق" التى أجراها يوم 21 يونيو الماضي وانضم اللاعب لقائمة الفريق في مباراة المقاصة الأخيرة بالدوري لكنه لم يشارك حيث فضّل الجهاز الفني إبعاده على أن يظهر في لقاء الغد لاسيما أن المدير الفني ينوي الدفاع بعدد كبير من لاعبي الدكة الفترة المقبلة بعد حسم بطولة الدوري رسميًا مؤخرًا وتبدو حظوظ محمود عبد المنعم "كهربا" في المشاركة أساسيًا كبيرة بعدما ظهر لعدة دقائق في المباريات الثلاثة الأخيرة أمام الإسماعيلي والأتحاد والمقاصة عقب غيابه 10 مباريات للإيقاف على خلفية أحداث مباراة السوبر.

بعيدًا عما سبق، يحصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، وسامى قمصان المدرب المساعد على خمسة أشهر مكافأة الفوز ببطولة الدورى، حسب لائحة جهاز الكرة، فيما يحصل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، على مكافأة شهرين وفقًا للعقد الموقع مع القلعة الحمراء، والذى ينص على حصول المدرب السويسرى وجهازه الأجنبى على مكافأة شهرين حال التتويج ببطولة الدورى، فيما تنص اللائحة على حصول العناصر الوطنية فى الجهاز الفنى على خمسة أشهر مكافأة، وبذلك يحصل فايلر ومعاونوه الأجانب فى الجهاز الفنى (ديفيد سيزا المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيل مخطط الأحمال) على 440 ألف دولار، ما يقارب 7 ملايين جنيه، حيث يحصل فايلر والثلاثى الأجنبى المعاون له على 220 ألف دولار شهريًا.