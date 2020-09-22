شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أحمد فتحى يسجل للإسماعيلى فى الترجى التونسى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد فتحى، نجم الأهلى الحالى والإسماعيلى السابق، فى تسجيل هدف رائع للدراويش فى مرمى الترجى التونسى فى قبل نهائى دورى بطولة أفريقيا فى موسم 2003.

انضم فتحى للنادى الإسماعيلى فى 2000 واستمر معه نحو 7 سنوات، وشارك فتحى مع الإسماعيلى فى الدورى المصرى الممتاز لستة مواسم متتالية، تبدأ من موسم (2001-2002) حتى موسم (2006-2007) بمجموع 55 مباراة استطاع أن يسجل خلالها 11هدفًا أسهم بها فى فوز النادى بلقب الدورى موسم 2001-2002 للمرة الثالثة فى تاريخه والأخيرة حتى الآن.

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وشارك فتحى مع الإسماعيلى أيضاً فى كأس مصر عام 2006 ولعب مباراتين فى تلك البطولة أحرز فيهما هدفين.

كما شارك أحمد فتحى مع الإسماعيلى فى دورى أبطال أفريقيا 2003 بمجموع مباراتين سجل فيهما هدفين، وشارك معهم أيضاً فى كأس الكونفيدرالية الأفريقية عام 2005 فى ثلاث مباريات سجل فيها ثلاثة أهداف، بالإضافة إلى ذلك شارك معهم فى 4 مباريات بدورى أبطال العرب عامى 2004 و2007 سجل خلالها 4 أهداف.