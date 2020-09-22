رياضة | مانشستر يونايتد يخشى مفاجآت لوتون تاون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 09:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يخشى مفاجآت لوتون تاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً على نظيره لوتون تاون اليوم الثلاثاء، على ملعب "كينلورث رود"، ضمن منافسات الدور الثالث لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

يسعى يونايتد تحت قيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشار تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، بعدما سقط في المواجهة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي أمام نظيره كريستال بالاس 1-3، ضمن منافسات الجولة الثانية للمسابقة.

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ومن المقرر أن يلتقى الفائز من مباراة مانشستر يونايتد ولوتن تاون، مع الفائز من برايتون وبريستون، في دور الـ16 للنسخة الحالية من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتقام 4 مواجهات أخرى في نفس الدور اليوم الثلاثاء، حيث يلتقى ليتون أورينت مع توتنهام هوتسبير، ووست بروميتش ألبيون مع برينتفورد، كما يواجه نيوبورت كونتي نظيره واتفورد، ويحل هال سيتي ضيفاً على وست هام يونايتد.

ويعد مانشستر سيتي حامل لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعدما توج بها في مارس (آذار) الماضي للموسم الثالث توالياً، وذلك على حساب فريق أستون فيلا.