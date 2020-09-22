رياضة | بايرن ميونخ يتفوق على برشلونة في ضم ديست

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 09:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يتفوق على برشلونة في ضم ديست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام هولندية أن بايرن ميونخ الألماني دخل مؤخرًا في مفاوضات مع آياكس أمستردام الهولندي بهدف الحصول على خدمات نجمه سيرجينو دست.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن تلك المحاولة باءت بالفشل ولكن إدارة النادي الألماني لم تستلم وعادت من جديد ودخلت في مفاوضات جديدة مع آياكس واستطاعا تقريب وجهات النظر مما يُشير إلى اقتراب دست من الانتقال إلى النادي البافاري.

وسلطت وسائل الإعلام الضوء على اهتمام برشلونة الإسباني في الظفر بدست من أجل خلافة نيلسون سيميدو وأن برشلونة سيكون قد خسر أحد الأظهرة الواعدين في عالم الساحرة المستديرة، حيث أصبح النجم البرتغالي قريباً من الرحيل عن برشلونة بنسبة كبيرة وسيجني النادي من ورائه قدر جيد من المال.

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وأوضحت وسائل الإعلام أنه في حالة تعاقد بايرن ميونخ مع ديست فإن برشلونة سيوجه أنظاره ناحية خيارات بديلة منها إيمرسون أو ماكس أرونز نجم نورويتش سيتي.

وكشفت وسائل الإعلام أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة ورامون بلانيس يعلمان جيداً أن التعاقد مع سيرجينو ديست يستلزم تقديم عرض مالي كبير ولكن الصفقة ستكون في المتناول إذا تخلى برشلونة عن سيميدو.

وألمحت وسائل الإعلام أن بايرن ميونخ اقتحم صفقة دست رغبة منه في تدعيم الفريق التي تُعد مثالية في الوقت الحالي لا سيما بعد تخليه عن نجم خط الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا لصالح ليفربول الإنجليزي.

وأكدت وسائل الإعلام أن كافة الدلائل الحالية تشير إلى أن سيرجينو دست أصبح أقرب من بايرن ميونخ عن برشلونة.