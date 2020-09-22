شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يغلق صفحة إنبى ويبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو صفحة مباراة انبى التي أقيمت عصر أمس الاثنين على ستاد بتروسبورت بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام ، حيث يبدأ الدراويش استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء الخميس على ستاد الإسماعيلية بالجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام.

ونظراً لضيق الوقت بين المباراتين لم يحصل الفريق الأصفر على راحة حيث ستخوض العناصر الأساسية التي شاركت في مباراة انبى تدريبات إستشفائية بينما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً ، فيما يخضع الفريق بالكامل لتحليل "رابيد تيست" استعداداً لمواجهة بيراميدز وتنفيذاً لبروتوكول إتحاد الكرة قبل 48 ساعة من كل مباراة.

فى شأن أخر ، قال الاعلامي عمر ربيع ياسين أن مسئولو النادى الأهلى قرروا تجميد المفاوضات مع النادى الاسماعيلى بشأن الحصول علي خدمات لاعب الأخير باهر المحمدى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا خلال تقديم برنامجه، أن اللاعب أجري جراحة في غضروف الركبة خلال الايام الماضية، علاوة علي خضوعه لجراحة الفتاق خلال الفترة المقبلة، سيغيب علي إثرهما عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر.

وكان المحمدي هدفًا للنادي الأهلي لتعويض رحيل أحمد فتحي الظهير الايمن للفريق، الذي رفض تجديد عقده اذلي ينتهي بنهاية الموسم، وقرر الرحيل إلي نادي بيراميدز.

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فى سياق مختلف ، وافق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، والمشرف العام على قطاع الكرة على انضمام محمد سعد للعمل محللا للأداء ومخططا للأحمال بفريق الكرة الأول بالنادى.

وسبق لمحمد سعد العمل مع المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو بجانب مواطنه رودلفو مدرب الأحمال ضمن صفوف الدراويش بجانب أندية آخرى ب

ويأتى انضمام محمد سعد بناءًا على طلب المدرب البرازيلى، فى إطار سعيه على دراسة المنافسين بشكل أدق فضلا عن تحديد نقاط القوة والضعف، بالإضافة لمتابعة مباريات الفريق وإطلاع الجهاز الفني للفريق عنها أول بأول أثناء المواجهات بالمنافسات المختلفة، وإعداد تقارير خاصة بأرقام وإحصائيات مع اعداد حالات فنية بغية خدمة الجهاز الفنى أثناء عمله.