شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغلق صفحة إنبى ويجرى تحليل "رابيد تيست" استعدادًا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو صفحة مباراة إنبى التي أقيمت عصر أمس الإثنين على ستاد بتروسبورت بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام، حيث يبدأ الدراويش استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء الخميس على استاد الإسماعيلية بالجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام.

ونظرًا لضيق الوقت بين المباراتين لم يحصل الفريق الأصفر على راحة حيث ستخوض العناصر الأساسية التي شاركت في مباراة انبى تدريبات إستشفائية بينما يخوض البدلاء والمستبعدين مرانًا قويًا، فيما يخضع الفريق بالكامل لتحليل "رابيد تيست" استعدادًا لمواجهة بيراميدز وتنفيذاً لبروتوكول اتحاد الكرة قبل 48 ساعة من كل مباراة.

فى شأن آخر، قال الاعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولو النادى الأهلى قرروا تجميد المفاوضات مع النادى الاسماعيلى بشأن الحصول علي خدمات لاعب الأخير باهر المحمدى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا خلال تقديم برنامجه، أن اللاعب أجري جراحة في غضروف الركبة خلال الايام الماضية، علاوة علي خضوعه لجراحة الفتاق خلال الفترة المقبلة، سيغيب علي إثرهما عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر.

وكان المحمدي هدفًا للنادي الأهلي لتعويض رحيل أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق، الذي رفض تجديد عقده اذلي ينتهي بنهاية الموسم، وقرر الرحيل إلي نادي بيراميدز.