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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري



يلتقي الأهلي مع نادي مصر في الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر الدوري المصري الممتاز.

فايلر يطالب بروكيتش بترشيح لاعبان من ناشئي الأهلي لتصعيدهم للفريق الأول



تواصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع التشيكي بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين من أجل ترشيح 2 لاعبين للتصعيد للفريق الأول أحدهما يلعب في مركز المساك والأخر في مركز الظهير الأيمن خاصة بعد الإصابات القوية التي ضربت أكثر من عنصر في الخط الخلفي خلال الفترة الماضية، ويرغب فايلر في تصعيد الثنائي للمشاركة في التدريبات قبل الوقوف على مستواهم ومن ثم تحديد إمكانية الدفع بهما في المباريات المتبقية ببطولة الدوري العام من عدمه خاصة بعد حسم اللقب قبل 7 جولات من نهايته.

ووضع خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالأهلى بالتنسيق مع التشيكي بروكيتش المدير الفنى للقطاع خطة متكاملة لتطوير منظومة الناشئين، لإمداد فريق الكرة الأول بالعناصر المميزة خلال السنوات المقبلة من ناحية، وتسويق بعض اللاعبين من خلال بيعهم وتحقيق ربح مادى نظير بيعهم أو استعارتهم من ناحية أخرى.

وشكل خالد بيبو لجنة لتطوير الأوضاع فى القطاع وفقاً للخطة التى حددتها لجنة التخطيط للكرة بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادى، وتمت مناقشة سُبل تطوير القطاع طوال الفترة الماضية، وتضم اللجنة التى تقرر تشكيلها مؤخرا بالأهلى كلاً من: خالد بيبو وبروكيتش ومدربى الفرق الخمسة فى قطاع الناشئين، وهم: عمرو أنور، المدير الفنى لفريق 99، وياسر رضوان، المدير الفنى لفريق 2001، ومحمد شرف المدير الفنى لفريق 2003، وشريف عبد الفضيل، المدير الفنى لفريق 2005، وسيد غريب المدير الفنى لفريق 2006.

وتعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة على تقييم جميع فرق القطاع، وانتقاء المواهب المُتميزة والتى تصلح لأن تُمثل الأهلى فى السنوات المقبلة، ويتم تصعيدها للفريق الأول بما يتناسب مع شخصية البطل والتحلّي بروح القيادة والأخلاق العالية بجانب الإمكانات الفنية المُتميّزة، وهى السمات التى تُميّز الأهلى عبر تاريخه.

فايلر يناقش مع رامى ربيعة العرض التركي لضم مدافع الأهلى



عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مطولة مع رامي ربيعة، مدافع الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وخلال الجلسة الفنية المطولة، حرص السويسري رينيه فايلر على توجيه بعض النصائح والتعليمات الفنية لرامي ربيعة، وتطرق الحديث بين الثنائي لتلقي رامي ربيعة عرضاً تركياً في الساعات الماضية خاصة بعد تم الأمر على فايلر وقام الأخير برفضه نظراً لحاجة الفريق لجهود اللاعب.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة ٢٤ ساعة، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق نادي مصر مساء الأربعاء المقبل على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز

فى الوقت الذى اقترح عدد من كباتن النادى الأهلى منح جزء من مكافأة الدورى الخاصة بجميع اللاعبين لمؤمن زكريا نجم الفريق السابق والذى يمر بوعكة صحية حالياً للمساهمة فى مصاريف علاجه المرتفعة، خاصة بعد اتخاذ إدارة النادى قراراً بصرف قيمة عقده بالكامل لمدة 3 سنوات خالصة الضرائب للوقوف بجانب اللاعب فى محنته.

وحرص مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، على مشاركة صورة احتفالات لاعبى المارد الأحمر بالتتويج ببطولة الدورى للمرة الـ 42 فى تاريخه عبر حسابه الشخصى بموقع فيسبوك، حيث ظهر لاعبى الفريق وهم يحتفلون بالتتويج على طريقته الخاصة لإهدائه لقب الدورى من داخل غرفة ملابس الفريق، وشارك زكريا صورة لاعبى الأهلى من داخل غرفة الملابس عبر حسابه، واكتفى بإضافة "قلب أحمر ونسر الأهلي" على الصورة لمشاركتهم الاحتفال بالتتويج الـ 42 فى تاريخ القلعة الحمراء.

الأهلى يخضع لتحليل رابيد تيست قبل مواجهة نادي مصر بالدورى



أجرى فريق الأهلي تحليل «رابيد تيست»، اليوم الاثنين عقب انتهاء المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة نادي مصر والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، تحليل «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية، واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة ٢٤ ساعة بعد مباراة المقاصة الأخيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق نادي مصر مساء الأربعاء المقبل على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض ثلاثى حراس مرمى الأهلى "محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء" تدريبات قوية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بمقر الجزيرة، وأدى الحراس الثلاثة تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق الأحمر، والذى ركز فيها على كيفية التعامل مع المواقف المختلفة.

وشهد مران الأهلي استمرار غياب الحارس على لطفى والذى أصيب بفيروس كورونا الأمر الذى أبعده عن التدريبات والمباريات طوال الفترة الماضية.

عبدالحفيظ: أزمة كهربا انتهت وتتويج البايرن بدوري الأبطال فال خير للأهلي



أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق استحق لقب الدوري المصري عن جدارة واستحقاق، وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الموسم الحالي شهد أمور جدلية بعيدة عن الرياضة، لكن التتويج بالدوري هي الأهم في كل دول العالم، يتوج بها الفريق الأكثر استقرارًا، الفريق الذي يتوج به يكون عن جدارة واستحقاق".

وأضاف:" على مدار الموسم، الأهلي كان الأكثر استقرار فنيا واداريا، واللاعبين لديهم خبرات الفوز وثقافة الفوز، قد يبتعد عنك التوفيق في احد المباريات، لكن تستمر في المنافسة بوجود قائمة جيدة، ولاعبين مميزين".

وواصل: "طريقة تفكير اللاعبين وشخصيتهم جزء كبير من التتويج بالدوري المصري".

كما أكد سيد عبدالحفيظ أن الموسم المقبل سيكون شرس للغاية، ولابد من إعداد قائمة قوية للمنافسة على البطولات، وقال: " لا أريد الحديث عن الأمور الفنية، هناك حقوق إدارية وتسويقية للنادي، لا أحد يفرض رأيا فنيا على المدير الفني، وهو صاحب القرار".

وأضاف: "هناك أسماء كثيرة مطروحة في ملف الصفقات، لم ننهي الموسم الحالي حتى الآن، نرغب في فرض الاستقرار على الفريق".

وواصل: "الموسم القادم سيكون شرس للغاية، ولابد من التحضير له بقائمة قوية، ليست مرتبطة فقط ب11 لاعب ولكن في البدلاء جيدا، سنقوم بترتيب الأوضاع عقب بطولة إفريقيا، سنقوم بإعداد قائمة مدعومة بقوة في كل الخطوط".