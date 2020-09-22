شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُحدد "تسعيرة" بيع جونيور أجاى بـ3 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو النادي الأهلي 3 ملايين دولار لبيع النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما ارتفعت أسهم اللاعب في الرحيل عن القلعة الحمراء في ظل رغبة النادي ضم أكثر من لاعب أجنبي وهو ما يُحتّم على الإدارة الحمراء بيع بعض لاعبيها الأجانب لذا تبدو حظوظ رحيل أجاي ومعه الأنجولي جيرالدو والمغربي وليد أزارو كبيرة للغاية لكن مسئولو القلعة الحمراء يتطلعون لتحقيق مكاسب مالية من وراء بيع أجاي وأزارو تحديدًا خاصة أن النادي اشتراهم منذ عدة مواسم بمقابل مالي كبير ومن هنا حددت إدارة النادي مبلغ لا يقل عن 3 ملايين دولار أي ما يقرب من 48 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب النيجيري الصيف الجاري.

من ناحية أخرى اقترح عدد من كباتن الأهلي منح جزء من مكافأة الدوري الخاصة بجميع اللاعبين لمؤمن زكريا نجم الفريق السابق والذي يمر بوعكة صحية حاليًا للمساهمة في مصاريف علاجه المرتفعة، خاصة بعد اتخاذ إدارة النادي قرارًا بصرف قيمة عقده بالكامل لمدة 3 سنوات خالصة الضرائب للوقوف بجانب اللاعب في محنته.

وحرص مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، على مشاركة صورة احتفالات لاعبي المارد الأحمر بالتتويج ببطولة الدوري للمرة الـ 42 في تاريخه عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، حيث ظهر لاعبي الفريق وهم يحتفلون بالتتويج على طريقته الخاصة لإهدائه لقب الدوري من داخل غرفة ملابس الفريق ، وشارك زكريا صورة لاعبي الأهلي من داخل غرفة الملابس عبر حسابه، واكتفي بإضافة "قلب أحمر ونسر الأهلي" على الصورة لمشاركتهم الاحتفال بالتتويج الـ 42 في تاريخ القلعة الحمراء.