رياضة | آري بابل يمنح الزمالك مهلة جديدة لحسم مصيره

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر آري بابل يمنح الزمالك مهلة جديدة لحسم مصيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الأنجولي آري بابل نجم نادي أول أغسطس بمنح نادي الزمالك مهلة جديدة بحسم مصيره بشكل نهائي سواء بالرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي أو البقاء مع الأبيض.

وكان بابل قد أكد في تصريحات تليفزيونية منذ يومين يؤكد أنه ينوي فسخ عقده مع نادي الزمالك ومقاضاة النادي بسبب عدن رد النادي على اتصالاته وعدم حصوله على مستحقاته منذ ثلاثة أشهر.

ومنح أري بابل نادي الزمالك مهلة لمدة ثلاثة أيام من الآن لتحديد مصيره بشكل نهائي مع النادي

وأرسل وكيل أعمال بابل ايميل لنادي الزمالك يطلب فيه تحديد مصيره من الانضمام للفريق وارسال تذاكر الطيران الخاصة به وبعائلته، وذلك خلال ثلاثة أيام فقط.