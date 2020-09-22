رياضة | هل يقاضي كريم نيدفيد المركز الطبي الذي أخطأ في تشخيص إصابته؟

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل يقاضي كريم نيدفيد المركز الطبي الذي أخطأ في تشخيص إصابته؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كريم نيدفيد نجم الناظي الأهلي عن موققه من مقاضاة المركز الطبي الذي أخطأ في تشخيص إصابته وكان سبب في غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وأكد كريم نيدفيد أنه يتمنى العودة مع الفريق والمشاركة في بداية الموسم الجديد بشكل منتظم.

وقال نيدفيد في تصريحات لبرنامج الماتش أنه تراجع عن مفاضاه المركز الطبي الألماني بسبب جراحته الخاطئة مؤكدا أن القرار يخص النادي الأهلي في النهاية.

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وتابع أنه لم يعلم شيء عن انضمام رمضان صبحي لبيراميدز خلال الفترة الماضية ويرفض تقييم موقفه رغم انه صديقه المقرب.

وأضاف أنه يسعى للحاق بـ اولمبياد طوكيو المقبلة وشوقي غريب على تواصل دائم معه خلال الفترة الماضية.

وأتم كريم نيدفيد حديثه قائلا أنه يشكر جماهير الأهلي على الدعم بعد إصابته ويعد بالتألق عقي تعافيه منها.