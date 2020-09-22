رياضة | لعنة الرحيل عن الزمالك تُطارد المدربين الأجانب.. كارتيرون آخر الضحايا (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر لعنة الرحيل عن الزمالك تُطارد المدربين الأجانب.. كارتيرون آخر الضحايا (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصابت لعنة الزمالك، المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في تجربته التدريبية الجديدة مع فريق التعاون السعودي، وذلك بعد خسارته في مباراتين متتاليتين مع فريقه الجديد ببطولة دوري أبطال آسيا، وتذيل ترتيب مجموعته بالبطولة وأصبح مهددًا بالخروج من البطولة الآسيوية حال تعثره في الجولة الأخيرة أمام فريق الدحيل.

تولي كارتيرون تدريب فريق التعاون بشكل رسمي قبل 5 أيام تقريبًا بعد فسخ تعاقده مع الزمالك، وكان الفريق السعودي يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا، ولكنه تلقي هزيمتين متتاليتين تحت قيادة مدربه الفرنسي، حيث خسر أمام برسبوليس الإيراني بهدف نظيف، وأمام الشارقة الإماراتي بسداسية نظيفة.

وتراجع الفريق السعودي إلي المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما يتصدر المجموعة فريق الدحيل بـ9 نقاط، ويحتل فريق برسبوليس المركز الثاني برصيد 7 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن الشارقة الإماراتي، ويواجه التعاون، الفريق القطري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم 24 سبتمبر الجاري.

كارتيرون ليس أول مدرب أجنبي تُصيبه لعنة الرحيل عن الزمالك، ويتعثر في مبارياته الأولي خارج القلعة البيضاء، بل شهدت السنوات الأخيرة تعثر عدد من المدربين الأجانب السابقين للفريق الأبيض في بداية مشوارهم مع أنديتهم الجديدة بعد الرحيل عن تدريب الفريق الزملكاوي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز المدربين الأجانب الذين أصابتهم "لعنة الزمالك" في السنوات الماضية وتعثروا في مبارياتهم الأولي بعد مغادرة القلعة البيضاء:-

- جورفان فييرا:

المدرب البرازيلي الذي تولي قيادة الزمالك في الفترة من أغسطس 2012 وحتي يوليو 2013، بعد رحيله عن القلعة البيضاء تولي القيادة الفنية لمنتخب الكويت، وفشل في الفوز بأول مباراتين حيث تعادل مع منتخب لبنان ذهابًا 1-1، وسلبيًا في لقاء الإياب ضمن منافسات تصفيات بطولة أمم آسيا.

- جيمي باتشيكو:

تولي المدرب البرتغالي قيادة الزمالك موسم 2014 / 2015 ولم يستمر سوي أشهر قليلة مع الفريق الأبيض ورحل بسبب سوء النتائج، وتولي بعدها قيادة فريق الشباب السعودي لكنه سقط في الاختبار الأول أمام فريق الخليج بهدف دون مقابل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وبعدها تعادل في 3 مباريات متتالية مباراتين بالدوري أمام الفتح (2-2) وهجر (4-4)، وتعادل سلبيًا أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

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- جيسوالدوا فيريرا:

المدرب البرتغالي الذي نجح في تحقيق الثنائية (الدوري – كأس مصر) مع الزمالك موسم 2014 / 2015، تولي قيادة فريق السد القطري بعد رحيله عن القلعة البيضاء، لكنه تعرض للهزيمة في أول مباراة مع السد أمام فريق السيلية بنتيجة 2 – 1 ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

- أليكس ماكليش:

المدرب الاسكتلندي "ماكليش" تولي تدريب الزمالك عام 2016 ولم يستمر طويلا بسبب سوء النتائج، بعد رحيله عن الفريق الأبيض تولي القيادة الفنية لمنتخب بلاده، ولكنه خسر في مباراته الأولي أمام منتخب كوستاريكا بهدف دون رد وديًا.

- نيبوشا:

تولي المدرب المونتنيجري "نيبوشا" قيادة الزمالك في أغسطس 2017 واستمر مع الفريق حتي يناير 2018 قبل إقالته بسبب سوء النتائج، تولي بعدها تدريب فريق الفيصلي الأردني، ولكنه تلقي هزيمة ثقيلة في مباراته الأولي أمام فريق نسف قرشي الأوزبكي بنتيجة 5 / 1، وتعادل في مباراته الثانية أمام فريق الوحدة الإماراتي 2/2 في بطولة كأس الإتحاد الآسيوي.

- كريستيان جروس:

تولي قيادة الزمالك موسم 2018 – 2019 وحقق مع الفريق كأس الكونفيدرالية الإفريقية وكأس السوبر المصري السعودي، وبعد رحيله تولي تدريب فريق أهلي جدة السعودي، وخسر في مباراته الأولي ضد فريق الحزم 2-1 في الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

- كارتيرون:

المدرب الفرنسي آخر ضحايا لعنة الرحيل عن القلعة البيضاء، فبعد رحيله المفاجئ عن تدريب الزمالك عقب التتويج معه ببطولتي كأس السوبر الإفريقي والسوبر المصري، تولي كارتيرون قيادة التعاون السعودي وتعثر في أول مباراتين مع فريقه الجديد، حيث خسر أمام برسبوليس الإيراني 1-0، وأمام الشارقة الإماراتي 6-0 ليتذيل ترتيب المجموعة الثالث في بطولة دوري أبطال آسيا.