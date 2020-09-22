شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات مانشستر سيتي فى الدوري الانجليزي حتى نهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتبر فريق مانشستر سيتي أو مان سيتي احد الاقطاب الرئيسية في الدورى الانجليزي بجانب ليفربول ومانشستر يونايتد والارسنال وتشيلسي ويضم العديد من افضل اللاعبين على مستوي العالم مثل رحيم ستيرلينج وسيرخيو أجويرو ورياض محرز وكيفين دي بروين وجابرييل جيسوس وغيرهم.

ويعتبر السيتي الأن من احدي فرق نجوم العالم بالاضافة إلى مدربه جوارديولا وفيما يلي جدول مباراياته القادمة في الدوري الانجليزي كي لا يفوتك ايا منها موضح به اليوم والساعة والملعب.

اليوم الساعة طرفي المباراة الملعب 27 سبتمبر 2020 5:30 مساءا مان سيتي ضد ليستر سيتي مانشستر سيتي 3 اكتوبر 2020 4:00 مساءا ليدز يونايتد ضد مان سيتي ليدز يونايتد 17 اكتوبر 2020 4:00 مساءا مان سيتي ضد ارسنال مانشستر سيتي 24 اكتوبر 2020 4:00 مساءا ويست هام ضد مان سيتي ويست هام 31 اكتوبر 2020 5:00 مساءا شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي شيفيلد يونايتد 7 نوفمبر2020 5:00 مساءا مان سيتي ضد ليفربول مانشستر سيتي

21 نوفمبر 2020 5:00 مساءا توتنهام ضد مان سيتي توتنهام 28 نوفمبر 2020 5:00 مساءا مان سيتي ضد بيرنلي مانشستر سيتي 5 ديسمبر 2020 5:00 مساءا مان سيتي ضد فولهام مانشستر سيتي 12 ديسمبر 2020 5:00 مساءا مان يونايتد ضد مان سيتي مان يونايتد 16 ديسمبر 2020 10:00 مساءا مان سيتي ضد ويست بروم مانشستر سيتي 19 ديسمبر 2020 5:00 مساءا ساوثهامبتون ضد مان سيتي ساوثهامبتون 26 ديسمبر 2020 5:00 مساءا مان سيتي ضد نيوكاسل مانشستر سيتي 28 ديسمبر 2020 5:00 مساءا ايفرتون ضد مان سيتي ايفرتون