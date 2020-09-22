شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الزمالك يرد على شوبير بشأن عودة كارتيرون: «خليه يدرب إبنك بدل قعدته على الدكة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغضب والاستياء داخل نادي الزمالك بسبب تصريحات الاعلامي احمد شوبير في برنامجه التليفزيوني امس والتى اكد خلالها انه لديه معلومه بامكانية عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الزمالك مرة أخرى.
وقال عضو مجلس ادارة بارز- رفض ذكر اسمه- إن شوبير دأب على مثل هذه الشائعات لضرب استقرار النادي والفريق، وقال: كيف يعقل ان يخرج هذا الكلام من إعلامي في قناة محايدة إلا اذا كان هدفه اثارة البلبلة واحداث فتنة.
وقال عضو المجلس من رابع المستحيلات ان يعود كارتيرون لقيادة فريق الزمالك لإنه خائن.
وقال عضو مجلس ادارة الزمالك: «اذا كان شوبير عايز كارتيرون يروح يتعاقد معاه يدربه ويدرب ابنه مصطفي بدل قعدته على الدكة».
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