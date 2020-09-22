شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عن 3 مدربين جدد مرشحين لتدريب الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن طرح 3 أسماء جديدة مرشحة لتدريب فريق الكرة بالنادي خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك:«نفاضل بين عدد كبير من المدربين، فبخلاف الأرجنتيني كالديرون المدرب الايطالي، نتحدث مع 3 مدربين جدد».

وكان الفرنسي كارتيرون قد رحل عن تدريب الزمالك وقام بفسخ تعاقده مع النادي من أجل تدريب التعاون السعودي.