شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عن 3 مدربين جدد مرشحين لتدريب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن طرح 3 أسماء جديدة مرشحة لتدريب فريق الكرة بالنادي خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون.
وقال مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك:«نفاضل بين عدد كبير من المدربين، فبخلاف الأرجنتيني كالديرون المدرب الايطالي، نتحدث مع 3 مدربين جدد».
وكان الفرنسي كارتيرون قد رحل عن تدريب الزمالك وقام بفسخ تعاقده مع النادي من أجل تدريب التعاون السعودي.
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