شكرا لقرائتكم خبر عن القيعي: الأهلي لن يقف على فايلر.. والمنيسي يرد:«مش هنبوس إيده» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن القلعة الجمراء لا تقف على أحد معلقاً على إمكانية رحيل السويسري رينيه فيالر عن الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي.
وأوضح القيعي عبر شاشة قناة الأهلي:«الأهلي لن يقف على فايلر أو أي مدرب اّخر، أو على لاعب موهوب، فالسوق مليىء بالمواهب والأهلي لديه إمكانيات الشراء».
وعلق المنيسي على إمكانية رحيل السويسري قائلاً:«أي لاعب أو مدرب في الأهلي يريد الرحل مش هنبوس إيده ولا نتحايل عليه،،هيتعمله حفلة وهنشكره».
وكان القيعي والمنيسي في برنامج ملك وكتابة على شاشة قناة الأهلي قد تطرقا للحديث عن حوار رينيه فايلر في إحدى الصحفي السويسرية والتي أشار خلالها إلى تحديد مصيره عقب نهاية الموسم الجاري.
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