شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي ساخرًا من عبدالحميد: الأهلي فاز بالقاضية مثل تايسون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الاهلي من تصريحات جمال عبدالحميد، نجم الكرة المصرية السابق والذي اشار خلالها إلى أن الزمالك هو من أهدى الأهلي لقب الدوري.

وعلق القيعي عبر شاشة قناة الاهلي:«منطق غريب من جمال عبدالحميد، ومعنى ذلك ان عندما يوجه الملاكم تايسون ضربة قاضية يفوز بها على منافسه، سيبرر الأخير هزيمته ويبلغه بأنه تركه يوجه له الضربة؟».

واكد القيعي على استحقاق الاهلي التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.