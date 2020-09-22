شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يؤجل رحيل لاوتارو لصفوف برشلونة للصيف المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت إدارة فريق إنتر ميلان الإيطالي، التخلي عن اللاعب لاوتارو هذا الصيف، لفريق برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لموقع «ماركا» الإسباني إن الفريق الإيطالي تمسك بلاعبه هذا الصيف من أجل الرغبة في المنافسة على لقب الكالتشيو ولقب الدوري الأوربي.

وكشف التقرير، أن إدارة النادي الإيطالي اتفقت مع برشلونة على انتقال لاوتارو خلال الصيف المقبل على سبيل الإعارة مع وضع بند الشراء حال تألقه مع الفريق الإسباني.