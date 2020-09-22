شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات أتلتيكو مدريد وسواريز تعود لنقطة الصفر بسبب رئيس برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ماركا» الإسباني عن عودة المفاوضات لفريق أتلتيكو مدريد، ولويس سواريز، مهاجم برشلونة لنقطة الصفر بعدما رفض جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة رحيل اللاعب لأتلتيكو مدريد مجانا بالرغم من أن المهاجم الأورجوياني تنازل عن كافة حقوقه من أجل الرحيل عن «كامب نو».

وأشار التقرير الإسباني الذي نشر صباح يوم الثلاثاء، عن مفاوضات لويس سواريز وفريق أتلتيكو مدريد عادت لنقطة الصفر بسبب المقابل المادي وهو ما رفضه المهاجم الأورجوياني لتنازله عن كافة حقوقه المادية المتبقية مع فريق برشلونة.