مدافع أتلتيكو مدريد يقترب من الإنضمام لصفوف ليفركوزن مقابل 12 مليون يورو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب فريق باير ليفركوزن بالتعاقد مع المدافع الكولومبي سانتياجو أرياس لاعب أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الخط الدفاعي للفريق الألماني. ووفقال لموقع «ماركا» الإسباني، فأن اللاعب الكولومبي سينضم إلى ليفركوزن على سبيل الإعارة مع إمكانية الانتقال للفريق بعقد نهائي، وذلك مقابل12 مليون يورو. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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