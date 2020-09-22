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جدة - عمرو شويل

موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري



موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري غدا الثلاثاء 22-9-2020 على ستاد القاهرة الدولى أمام طنطا في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري



موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري ويعود المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، لقائمة الأبيض فى مباراته المقبلة أمام طنطا، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد انتهاء إيقافه عقب تأكد غيابه عن مباراة الزمالك وأسوان التى جمعت بينهما فى الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى، وانتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، حيث حصل اللاعب المغربى على بطاقة صفراء ثالثة فى مباراة فريقه الأبيض أمام الانتاج الحربى فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري



موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري وتأكد بصفة نهائية استمرار طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك، فى منصبه فى مباراة طنطا المقبلة بالدورى بسبب عدم التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد حتى الآن، فيما كشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادى الزمالك عن موعد الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد الذى يتولى تدريب الفريق خلفا للفرنسى كارتيرون، حيث أكد المصدر أن إدارة الزمالك ستعلن عن المدير الفنى خلال أيام ولكن لن يكون قبل يوم الاثنين المقبل، وذلك انتظارا لرد المدربين الذين يتفاوض معهم.

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موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري



موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 21 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري



موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري فيما يحتل طنطا المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 12 لقاء وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل 16 هدفًا واستقبل 44 هدفًا.