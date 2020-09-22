القرقاوي يشيد بنجاح دورة تدريب وتحكيم السلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الاماراتي والعربي لكرة السلة، بنجاح دورة التدريب والتحكيم الأولى للسلة العربية 3×3 التي أفقيمت عن بعد عبر صفحة الاتحاد العربي لكرة السلة في «فيس بوك»، لافتاً إلى الإقبال الكبير من قبل الدارسين الذين بلغ عددهم 1626. وأكد القرقاوي استمرار برامج الاتحاد رغم الظروف الصعبة التي يعيشها العالم منذ مطلع العام الحالي.

من جهته، أكد العميد عبدالله شلبي، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة في كلمته الختامية، أن الاتحاد العربي يتطلع إلى تأهيل الكوادر في كل المجالات والارتقاء بمستوى اللعبة عربياً، مبيناً أن النجاح الذي تحقق يضاعف من مسؤوليات الاتحاد في المحافظة على هذه الدورات المميزة التي ستتبعها دورات أخرى خلال العام الجاري، وذكر أن المادة العلمية لهذه الدورة، والدورات الثلاث السابقة، أي التحكيم والإحصاء والتنظيم الإداري، موجودة على صفحة الاتحاد العربي، وبإمكان الدارسين الرجوع إليها في أي وقت.