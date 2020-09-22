شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإنتاج الحربى يجرى "رابيد تيست" استعدادًا لمواجهة المصرى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع اليوم الثلاثاء فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار لتحليل "رابيد تيست" استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخامسة والنصف عصر الخميس المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام، وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة الجونة التى أقيمت عصر الأحد على استاد الاهلى والسلام بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بفوزه 2 - 1، حيث استأنف الفريق تدريباته بدون الحصول على راحة نظرًا لضيق الوقت بين المباراتين.

ويعكف الجهاز الطبى بالإنتاج الحربى على تجهيز معاذ الحناوى لاعب الفريق للمباريات المقبلة بسبب إصابته بشد فى العضلة الأمامية خلال مباراة الزمالك الأخيرة وغيابه عن مواجهة الجونة الاخيرة.

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ومنذ عودة مسابقة الدوري من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا حيث خاض الفريق 10 مباريات خسر 6 لقاءات وفاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى لقاء وحيد، حيث تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من أسوان بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم بعد تسجيله 5 أهداف.

ورفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى بعد مواجهة بيراميدز، واستقرت إدارة النادى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.