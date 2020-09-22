شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مباراة في ختام مباريات الجولة الثامنة عشرة للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم 12 مباراة في ختام فاعليات الجولة الثامنة عشر لدورى القسم الثانى وهى لقاءات المجموعة الثانية التي تضم أندية القاهرة والقناة، ومباريات المجموعة الثالثة التي تضم أندية بحرى والإسكندرية .

ففي المجموعة الثانية يلتقى سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 32 نقطة مع كوكاكولا في لقاء صعب للفريقين حيث يحاول أبناء سيراميكا الإبتعاد بالصدارة والإقتراب أكثر من التأهل للمرة الأولى في تاريخ النادى ، بينما يحاول أبناء كوكاكولا الظهور المشرف في المباراة الأولى لمحمد عبد الله نجم الأهلى والزمالك الأسبق كمدير فنى في ظل صعوبة موقف فريقه حيث يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة، في الوقت الذى يلتقى فيه الداخلية صاحب المركز الثانى برصيد 31 نقطة مع منتخب السويس صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة في لقاء محفوف بالمخاطر.

كما يستضيف بتروجت صاحب المركز الثالث برصيد 29 نقطة مع الترسانة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة في لقاء صعب حيث يحاول أبناء علاء عبد العال إلى مواصلة الإنتصارات للإقتراب اكثر من تحقيق حلم الصعود ، بينما يسعى الشواكيش لتحقيق الثلاث نقاط على أمل إنقاذ الفريق من عثرته والإبتعاد عن منطقة الهبوط ، في الوقت الذى يلتقى فيه النصر والمريخ البورسعيدى ، ويستضيف جمهورية شبين بقيادة سمير كمونه نظيره النجوم ، والزرقا مع القناة .

Advertisements

اما المجموعة الثالثة فتشهد لقاءات غاية في القوة والندية حيث يستضيف دمنهور المتصدر برصيد 33 نقطة فريق دكرنس صاحب المركز السابع برصيد 26 نقطة في لقاء صعب لأصحاب الأرض ، كما يستضيف الرجاء صاحب المركز السادس برصيد 26 نقطة نظيره غزل المحلة صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة ، كما يستدرج المنصورة فريق فاركو في أصعب لقاءات المجموعة نظرا لصعوبة المهمة لأبناء احمد عاشور الذين يسعون إلى تحقيق الثلاث نقاط للعودة من جديد للصدارة .

وفى إطار مباريات الهروب من القاع يلتقى أبوقير للأسمدة والحمام ، وبلدية المحلة ومالية كفر الزيات ، وبيلا والأوليمبى