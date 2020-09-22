طالب مرتضى منصور الجماهير بالصبر لاختيار أفضل المرشحين لمنصب المدير الفني لفريق الزمالك مشدداً على أن اللجنة المكلفة اجتمعت اليوم وأن الثنائي إسماعيل يوسف وفاروق جعفر لا يتفقان كما يتصور البعض في اختيارات المدرب لكنهم في النهاية يعملون لصالح التعاقد مع أفضل المدربين. وأن الثنائي إسماعيل يوسف وفاروق جعفر لا يتفقان كما يتصور البعض في اختيارات المدرب لكنهم في النهاية يعملون لصالح التعاقد مع أفضل المدربين. وأوضح أن المدرب الأرجنتيني الشهير كالديرون والبرتغالي باتشيكو إلى جانب 3 أسماء جديدة لمرشحين لقيادة الفريق لاختيار الأفضل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يطالب جماهير الزمالك بالصبر بشأن اختيار المدرب الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.