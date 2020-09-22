اخبار الرياضه

مرتضى منصور يطالب جماهير الزمالك بالصبر بشأن اختيار المدرب الجديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

طالب مرتضى منصور الجماهير بالصبر لاختيار أفضل المرشحين لمنصب المدير الفني لفريق الزمالك مشدداً على أن اللجنة المكلفة اجتمعت اليوم

وأن الثنائي إسماعيل يوسف وفاروق جعفر لا يتفقان كما يتصور البعض في اختيارات المدرب لكنهم في النهاية يعملون لصالح التعاقد مع أفضل المدربين.

وأوضح أن المدرب الأرجنتيني الشهير كالديرون والبرتغالي باتشيكو إلى جانب 3 أسماء جديدة لمرشحين لقيادة الفريق لاختيار الأفضل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يطالب جماهير الزمالك بالصبر بشأن اختيار المدرب الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا