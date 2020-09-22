قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استبعاد بهاء مجدي ظهير أيسر الفريق من المعسكر المغلق المقام حاليًا ببرج العرب وذلك بعد مغادرة اللاعب لاستاد الجيش ببرج العرب عقب تغييره ما بين شوطي مباراة الامس بين المصري وسموحة والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين للاشئ. مغادرة اللاعب لاستاد الجيش ببرج العرب عقب تغييره ما بين شوطي مباراة الامس بين المصري وسموحة والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين للاشئ. كما قرر علي ماهر كذلك توقيع غرامة قدرها مائة ألف جنيه على اللاعب الذي سيؤدي تدريباته خلال الفترة المقبلة تحت قيادة مدحت مختار أخصائي التأهيل بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علي ماهر يستبعد بهاء مجدي من معسكر المصري لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.