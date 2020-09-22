أحمد عيد: حسن شحاتة اللاعب الأكمل في تاريخ الكرة المصرية أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق أن حسن شحاتة نجم الزمالك الأسبق هو اللاعب الأكمل في تاريخ الكرة المصرية. وقال عيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "حسن شحاتة اللاعب الأكمل من وجهة نظري في الكرة المصرية". النهار: "حسن شحاتة اللاعب الأكمل من وجهة نظري في الكرة المصرية". وختم حديثه قائلا: "حسن شحاتة كان لاعب مثالي في كل شئ من وجهة نظري". اختار أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق التشكيل المثالي للفريق الأبيض من وجهة نظره. Advertisements وجاء تشكيل الزمالك الذي اختاره عيد عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار على النحو الآتي: النهار على النحو الآتي: حراسة المرمى: عادل المأمور خط الدفاع: محمد صلاح - إبراهيم يوسف - أشرف قاسم - أحمد رمزي خط الوسط: إسماعيل يوسف - طارق حامد - حازم إمام - حسن شحاتة. خط الهجوم: جمال عبد الحميد - عبد الحليم علي

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