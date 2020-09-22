شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك: نسبة فوز بيراميدز بالدوري الجديد لا تتعدى 5%‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك الأسبق أن نسبة فوز بيراميدز بالدوري في الموسم الجديد 5% فقط.

وقال عيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: «صعب فوز بيراميدز بالدوري في الموسم الجديد فالفريق لا يمتلك الهوية التي تجعله قادراً عن ذلك».

وتطرق عيد للحديث عن رمضان صبحي الذي انتقل إلى بيراميدز قال: «رمضان أخطأ بالانتقال إلى بيراميدز في هذا الوقت يجب أن تبني تاريخ لنفسك الأول وكنت أفضل أن يبقى في الأهلي».